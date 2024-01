Hamilton verwacht veel van Wolff in jacht op prestaties

Het team van Mercedes wil dit jaar gaan toeslaan in de Formule 1. De Duitse renstal kende vorig jaar een lastig seizoen in de sport en ze azen op sportieve revanche. Volgens Lewis Hamilton is de rol van teambaas Toto Wolff heel erg belangrijk in dit proces.

Mercedes werd vorig jaar tweede in het constructeurskampioenschap, maar daar waren ze niet tevreden mee. Ze wisten geen enkele race te winnen en de achterstand op Red Bull Racing was simpelweg te groot. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell presteerden daarnaast zeer wisselvallig. De wagen was niet op alle circuits even goed en dat zorgde voor de nodige ergernis bij Mercedes.

Hamilton blijft hoopvol voor het komende seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stelt wel dat de rol van teambaas Toto Wolff zeer belangrijk is. In gesprek met GP Racing spreekt Hamilton zich uit over deze situatie: "Uiteindelijk moet Toto als leider meer op zijn mensen vertrouwen en ervoor zorgen dat ze niet achteruitgaan. Hoe moet je dat doen? Dat is natuurlijk niet iets wat eenvoudig is, omdat mensen uiteindelijk kunnen bezwijken onder de druk. Dus de rol die hij altijd speelt, is ervoor zorgen dat iedereen binnen ons team altijd gemotiveerd blijft tijdens het seizoen."