Verstappen hekelt sprints: "Neemt deel magie weg"

Het is geen geheim dat Max Verstappen geen fan is van de sprintraces. De Nederlandse regerend wereldkampioen kraakte het format eerder al volledig af. Ook na het seizoen blijft Verstappen achter zijn mening staan, hij vindt dat het de magie van de race voor een deel weghaalt.

Verstappen is al sinds het begin extreem kritisch op de sprintraces. Vorig jaar werden er veel sprintraces verreden en werd er gewerkt met een nieuw sprintformat. Verstappen was direct enorm duidelijk over deze aanpassingen, hij was er niet bepaald een fan van. De Red Bull Racing-coureur greep elk moment aan om zijn kritiek te uiten, Verstappen blijft erbij dat het geen goed idee is.

Ook nu het seizoen is afgelopen en de voorbereidingen voor een nieuwe jaargang in volle gang zijn, blijft Verstappen zeer kritisch. In gesprek met Auto, Motor und Sport spreekt Verstappen zich uit: "Ik heb altijd gezegd dat ik de zakelijke kant ervan begrijp. Ik bekijk het puur als racer. Het neemt gewoon een deel van de magie weg. Als kind vroeg ik mij vaak af wat er tijdens de race zou gebeuren als ik de televisie aanzette. Als fan beschik je niet over alle voorkennis van bijvoorbeeld bandendegradatie en dat soort dingen."