Verstappen kritisch: "Had meer plezier in de oude auto's"

Max Verstappen werd in 2023 voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. Hij bestuurde zijn auto alsof het een verlengstuk van zijn lichaam was. Toch is de Nederlander van mening dat de auto's van de vorige generatie leuker waren om te besturen.

Sinds 2022 gelden er nieuwe technische reglementen in de koningsklasse van de autosport. Het team van Red Bull Racing domineert sindsdien de sport, ze hebben de nieuwe regels heel goed begrepen. Verstappen pakte de handschoen op en hij greep de macht. De Nederlander werd in 2022 en 2023 met overmacht wereldkampioen en de concurrentie zoekt naar een oplossing om het gat te gaan verkleinen.

Minder stijf

Toch is Verstappen van mening dat de auto's die tot en met 2021 werden gebruikt, leuker zijn om mee te racen. De Nederlander legt zijn mening uit bij Auto, Motor und Sport: "Ik had er iets meer plezier in om met die oude auto's te rijden. Die waren nog wat wendbaarder, vooral omdat ze lichter waren. Ik denk dat de auto's met de vorige banden ook minder stijf waren. Als je tegenwoordig een klein momentje hebt, dan is het moeilijker om dat te controleren zonder veel tijd te verliezen. Als je nu dwars gaat, verlies je veel tijd. Bovendien is het gewicht een nadeel in de langzame bochten."

Zwaarder

Verstappen stelt dat het hierdoor nog lastiger is om een perfect rondje te rijden. De Nederlandse coureur legt zijn redenatie verder uit: "De auto's van nu zijn zwaarder en we hebben bij lagere snelheden minder downforce. De wielen zijn groter en dat beïnvloedt het zicht. Doordat de auto's stijver zijn, kun je de bochten niet meer zo aanvallen als eerst. Maar goed, dat is voor iedereen hetzelfde. Je past jezelf gewoon aan."