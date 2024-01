'Marko verlengt Red Bull-contract met drie jaar'

Helmut Marko speelt nog steeds een belangrijke rol binnen de Red Bull-teams. De Oostenrijkse teamadviseur is vaak onderwerp van gesprek en men vroeg zich af of hij wel aanbleef bij Red Bull. Marko gaf eerder aan dat hij een goed gesprek met de Red Bull-leiding had gevoerd, nu verlengt hij waarschijnlijk zijn contract.

Marko beschikt momenteel nog over een contract dat eind dit jaar afloopt. De Oostenrijkse adviseur deed geruime tijd zeer geheimzinnig over zijn toekomst. Hij stelde dat alleen hij hier een keuze over zou maken en dat zorgde voor geruchten. Zo was er een wild verhaal over een mogelijke tweestrijd met teambaas Christian Horner en werd er gesteld dat zijn band met de nieuwe Red Bull-top minder goed zou zijn.

Eind december stelde Marko echter dat hij niet zou gaan vertrekken bij Red Bull. In gesprek met OE24 liet hij toen weten dat hij goede gesprekken had gevoerd met de top van Red Bull. Het stelt Max Verstappen vast tevreden, want hij heeft meerdere keren aangegeven dat hij heel erg blij is met de samenwerking met Marko. Meerdere media waaronder PlanetF1 stellen nu dat Marko zijn Red Bull-contract met drie jaar gaat verlengen. Hij zal dus voorlopig nog een belangrijke rol gaan vervullen binnen de Red Bull-teams.