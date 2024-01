Hamilton wijst naar Red Bull: "Ze zijn te nerveus om iets te veranderen"

Het team van Mercedes gaat er dit jaar alles aan doen om het gat met Red Bull Racing te verkleinen. De Duitse renstal voert een aantal veranderingen door om dichter in de buurt te komen van Red Bull. Volgens Lewis Hamilton durft de Oostenrijkse concurrent geen grote veranderingen door te voeren.

Bij het team van Mercedes baalde men als een stekker van de grote achterstand op Red Bull. Teambaas Toto Wolff gaf al aan dat er grote veranderingen aankomen voor het komende seizoen. Mercedes gaat zeer veel aanpassen zodat ze dit jaar de aanval kunnen openen op Red Bull. Aangezien de technische reglementen amper veranderen, zal Red Bull waarschijnlijk voortborduren op de succesvolle RB19.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton realiseert zich dat het niet makkelijk is om zomaar alles aan te passen aan het design. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stelt in gesprek met GP Racing dat Red Bull niet zo snel iets zal gaan aanpassen: "Maar je kan je voorstellen dat Red Bull nerveus is om een grote verandering door te voeren, want het kan zomaar verkeerd uitpakken. Wij moeten consistent presteren, week in, week uit, we moeten meer performance zoeken. Onze doelen zijn hoger dan ooit omdat we een enorm gat moeten dichten. Dat maakt het zo moeilijk."