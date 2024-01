'Ferrari slaagt voor eerste crashtest'

De voorbereidingen op het aanstaande Formule 1-seizoen zijn momenteel in volle gang. Alle teams zijn hard bezig met het ontwikkelproces van hun nieuwe auto's. Het lijkt er op dat men bij Ferrari op de goede weg is, want ze zijn waarschijnlijk door de eerste crashtest gekomen.

Alle teams moeten een crashtest laten uitvoeren met hun nieuwe wagens. Hiermee kan er worden gemeten of de auto's wel veilig zijn en of er mogelijk nog iets moet worden aangepast. De teams brengen hier soms iets over naar buiten, maar meestal is dit slechts een formaliteit. Het komt ook vaak voor dat bepaalde onderdelen niet door de crashtest komen, dit was recent waarschijnlijk het geval bij Red Bull Racing.

Volgens het Italiaanse medium Autosprint is Ferrari wel geslaagd voor de eerste crashtest. De Italiaanse renstal heeft de eerste tests uitgevoerd met de bolide die nu luistert naar de codenaam 676. Volgens Autosprint heeft Ferrari de test uitgevoerd in het Italiaanse Bollate. De test zou zijn uitgevoerd in december, nog voor de feestdagen en de verplichte kerstpauze. Ferrari loopt dan dus op schema en dat is goed nieuws voor de renstal. Kopstukken van Ferrari gaven eerder al aan dat het chassis op veel punten wordt aangepast.