'Red Bull zakt voor belangrijke crashtest'

Alle teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen. Dat betekent dus ook dat de nieuwe wagens aan de eerste tests worden onderworpen. Red Bull Racing heeft de eerste crashtests al uitgevoerd, maar het lijkt er op dat dit niet goed is gegaan.

Alle teams moeten een crashtest uitvoeren om te kijken of hun nieuwe onderdelen wel veilig zijn. Meestal is dit slechts een formaliteit, maar nu lijkt het er toch op dat Red Bull tegen problemen is aangelopen. De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat de nieuwe neus van Red Bull niet door de crashtest is gekomen. In het Britse Cranfield voerden ze hun test uit, maar dat ging helemaal mis.

Volgens het Italiaanse medium absorbeerde de neus de klap niet goed. Dit zou er zelfs voor hebben gezorgd dat het chassis van de RB20 zwaar beschadigd is geraakt. Red Bull loopt hierdoor vertraging op in hun ontwikkelingsproces. Er moet immers worden gekeken naar de neus en een aantal delen zullen moeten worden aangepast. Hierna zal de test opnieuw worden uitgevoerd door Red Bull. Volgens de Italianen hoeft alleen de frontale test opnieuw te worden uitgevoerd, voor de rest van de tests slaagde Red Bull wel.