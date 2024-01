Manager wil Verstappen niet verlaten: "Max is als een familielid"

Max Verstappen is momenteel de grote superster van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur presteert zeer goed en hij heeft daarnaast de steun van een vaste groep mensen om hem heen. Verstappens manager Raymond Vermeulen moet er dan ook niet aandenken om voor iemand anders te werken.

Verstappen voelt zich goed op zijn plek bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander werd in de afgelopen drie jaar wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Verstappen verbrak in 2023 een vrachtlading aan records en dat leverde hem veel aandacht op. Verstappen hield zijn hoofd koel en hij werd gesteund door een vast clubje mensen om hem heen, waaronder zijn manager Raymond Vermeulen.

Vermeulen werkt al zeer lang voor Verstappen. Hij steunt Verstappen door dik en dun en hij moet er ook niet aan denken om te gaan werken voor een andere coureur. In gesprek met Formule 1 Magazine spreekt Vermeulen zich uit: "Ik ben daar heel helder in, ik blijf exclusief voor Max werken. Voor andere dingen heb ik geen tijd, ik heb daar de energie niet voor. Max is geen onbekende voor mij, hij is als een familielid, als een vriend. Ik ken hem natuurlijk al sinds hij is geboren. Ik heb een ander soort band met hem. Die energie voor Max kan ik voor niemand opbrengen. Het is natuurlijk veel meer dan wat een management eigenlijk doet, wat ik voor Max en zijn familie doe. Ik houd het lekker bij de BV Verstappen."