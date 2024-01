Verstappen kan 2024 beginnen met nieuw record

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geldt nu al als de grote favoriet voor de wereldtitel. Vroeg in het jaar kan hij al één van zijn eigen bizarre records gaan verbreken, daarvoor moet hij wel winnen.

Verstappen kende in 2023 een ongekend sterk seizoen in de Formule 1. Hij werd met speels gemak wereldkampioen en hij verbrak een grote hoeveelheid records. Niemand had verwacht dat Verstappen zoveel records zou gaan verbreken, zijn cijfers waren bijzonder. Verstappen verbrak bijvoorbeeld het record van de meeste zeges op rij. Hij begon zijn zegereeks in Miami en in Monza pakte hij zijn tiende zege op rij.

Dit was een nieuw record en Verstappen ontving daarvoor zeer veel complimenten. Weinigen verwachten dat dit record snel zal worden verbroken. Niets is echter minder waar, want Verstappen kan met goede resultaten in de eerste vier races direct goed presteren. Verstappen staat nu op een zegereeks van zeven races en dat betekent dat er dit jaar gewoon wordt doorgeteld. Als Verstappen wint in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië, dan heeft hij zijn eigen record geëvenaard. Bij een zege op het circuit van Suzuka in Japan, heeft Verstappen zijn eigen record verbroken.