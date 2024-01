"McLaren steunt Norris in jacht op zege".

Lando Norris kende een goede tweede seizoenshelft in 2023. De Britse McLaren-coureur scoorde veel punten en hij stond regelmatig op het podium, maar een zege bleef uit. Dat zorgt voor de nodige teleurstelling en dat begrijpt men heel erg goed bij McLaren.

Norris jaagt al jaren op een eerste zege in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur ging regelmatig pijlsnel over de baan, maar dat resulteerde nog niet in een zege. In 2023 vocht hij regelmatig mee om de podiumplekken en hij hoopte meerdere keren op een zege. Dat zorgde voor de nodige teleurstelling, tot overmaat van ramp won zijn debuterende teamgenoot Oscar Piastri de sprintrace op het circuit van Losail in Qatar.

Fase

McLaren-teambaas Andrea Stella begrijpt de frustraties en emoties van Norris. Stella houdt hoop en hij verklaart dat het hele team van McLaren achter Norris staat. In gesprek met Motorsport.com spreekt Stella zich uit over deze situatie: "Lando bevindt zich nu in een fase van zijn loopbaan waarin hij de druk voelt van 'ik wil een race winnen, want ik zie andere jongens ook races winnen waarvan ik weet dat ik net zo goed ben.'"

Stress

Stella begrijpt dat het uitblijven van een zege voor emoties kan zorgen bij Norris. Hij heeft dan ook veel respect voor de houding van Norris: "Deze situatie kan een soort stress veroorzaken en daar heb ik alle begrip voor. Ik zou vooral willen benadrukken hoe goed hij is in het omgaan met deze stress. Sommige coureurs kunnen kun stress namelijk afreageren op het team. Ze vragen zich dan af waar de auto blijft om mee te winnen. Zoiets heb ik echter nog nooit van Lando gehoord. Hij stelt zich altijd heel constructief op."