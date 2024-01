Verstappen moet blijven scoren voor nieuw record

Max Verstappen kende in 2023 een geweldig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verbrak een vrachtlading aan records en hij werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen. Dit jaar kon hij ook weer een aantal grote records gaan breken, daarvoor moet hij wel punten scoren.

Verstappen heeft in 2023 immers in alle races punten gescoord. Deze reeks is niet nieuw, want al sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2022 pakt Verstappen elke race punten. Het komt er op neer dat de Nederlandse wereldkampioen al 41 (!) races op rij in de punten is gefinisht. Dit is opvallend genoeg nog geen record, maar Verstappen kan daar dit jaar snel verandering in gaan brengen.

Verstappen kan dit jaar namelijk het record van Lewis Hamilton gaan evenaren. De Brit scoorde van 2018 tot en met 2020 48 races op rij punten. Verstappen moet dus in de eerste zeven Grands Prix van 2024 punten scoren om Hamiltons record te evenaren. Op het circuit van Imola kan Verstappen op gelijke hoogte komen met Hamilton, op 26 mei kan Verstappen dan het record op zijn naam zetten. Als Verstappen punten pakt in de straten van Monaco, dan is het record van hem. Daarvoor moet hij natuurlijk wel scoren in de eerste zeven races.