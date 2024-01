Alpine wil RB19 niet kopiëren: "Dan kan je alleen maar volgen"

Het team van Red Bull Racing domineerde vorig jaar in de Formule 1. Max Verstappen werd met speels gemak wereldkampioen in zijn oppermachtige RB19. Het team van Alpine zag de kracht van deze auto, maar ze stellen dat ze niet kunnen winnen door de Red Bull te kopiëren.

Aangezien de technische reglementen voor dit jaar amper veranderen, kunnen de teams hun wagens finetunen. Meerdere teams kiezen ervoor om voor een volledig ander design te gaan en er wordt ook veel gekeken naar de RB19. De succesbolide van Red Bull vormt een inspiratiebron en het zou niemand verbazen als er aankomend seizoen meerdere RB19-clones op de grid staan. Toch kleven daar ook nadelen aan.

Vingers knippen

Bij het team van Alpine hebben ze zeker naar de RB10 gekeken, maar dat betekent niet dat ze gebruik maken van het kopieerapparaat. Technisch directeur Matt Harman spreekt zich hierover uit bij Motorsport.com: "We begrijpen die auto best goed. We denken te begrijpen wat ze doen. Maar je kunt niet met je vingers knippen en het dan van de ene op de andere dag bedenken."

Andere teams

Harman staart zich ook niet blind op de RB19. De technisch directeur ziet dat andere teams ook interessante innovaties hadden ontwikkeld. Hij legt het uit: "We begrijpen onze richting, maar ik denk dat we een aantal andere auto's op de grid ook hebben begrepen. Er zijn een aantal andere geweldige auto's met interessante ontwikkelingen. Het gaat erom dat je probeert te begrijpen wat jij doet en wat zij doen. Uiteindelijk zullen we nooit voor hen eindigen als we ze alleen maar volgen. Het is voor ons echt een mantra dat we ons moeten laten inspireren door hen, maar we moeten onze eigen weg volgen."