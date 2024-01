Manager Verstappen: "Misschien is Max eerste rijder die bij Red Bull begint en stopt"

Volgens manager Raymond Vermeulen heeft Max Verstappen absoluut geen interesse in een overstap naar een ander team. Of dat gebeurt in 2028 is volgens Vermeulen ook maar de vraag. "Waarom zou Max in deze situatie nu een overstap maken? We zijn daar niet in geïnteresseerd", zei hij in een interview op Verstappen.com.

"Maar het is een kleine wereld, iedereen en alles praat met elkaar en wij hebben een commitment tot 2028. En zoals je ziet, Max zit in de rol van zijn leven, we rijden zonder druk. Teammaatjes? Laat maar komen: iedereen krijgt gelijk materiaal. En iedereen is vrij om Max te verslaan, toch?”

In 2028 is Verstappen transfervrij. Een nieuwe uitdaging bij een ander team kan de stap zijn, maar volgens Vermeulen is dat niet vanzelfsprekend. “Laten we eerst maar eens verder kijken als het 2028 is. Misschien is Max wel de eerste rijder die bij een team begint en daar ook stopt. Dat zou wel weer een Verstappen-verhaal kunnen zijn."

Vermeulen verwacht dat het verhaal van Verstappen in de tussentijd flink wordt aangevuld met nog meer succes. "Je ziet dat Max nu met een bepaalde rust rijdt, nadat de eerste titel was binnengehaald. Ik denk dat hij nog steeds groeit. Ik durf niet meer te zeggen waar we naartoe gaan, maar Max is van de buitencategorie. Er gaat nog veel komen, denk ik."