Vasseur waarschuwt Ferrari: "Niet te optimistisch zijn"

Het team van Ferrari gaat dit jaar op jacht naar successen in de Formule 1. Ze moeten daarvoor wel het gat met Red Bull Racing gaan verkleinen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur weet nog niet hoe goed zijn team gaat presteren, hij wil niet te optimistisch zijn.

Ferrari werd afgelopen seizoen derde in het constructeurskampioenschap. Ze werden nipt verslagen door het team van Mercedes, de achterstand op Red Bull Racing was wel veel groter. Ferrari was het enige team dat Red Bull wist te verslaan in 2023, in Singapore ging de zege naar Carlos Sainz. Toch was er veel teleurstelling bij de Ferrari-fans, want de verwachtingen waren voorafgaand het seizoen zeer hoog.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur doet er dan ook alles aan om de verwachtingen te temperen. De Fransman geeft dan ook duidelijk aan dat men niet te hoopvol moet zijn. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Ik weet niet of we dit jaar beter gaan zijn. Niemand weet dat. Aan het einde van de dag maak je veel vergelijkingen, maar wij moeten ons focussen op onszelf. Ik wil niet te optimistisch zijn, ik denk dat dit één van onze grootste issues was. We moeten focussen op wat we doen en niet nadenken aan de mogelijke uitkomst van het kampioenschap."