Horner baalt van drukke kalender: "Tijd met gezin heel belangrijk"

De Formule 1-kalender is dit jaar voller dan ooit. Er staan 24 raceweekenden op het programma en het seizoen begint al zeer vroeg. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zoekt naar oplossingen om toch nog wat tijd door te kunnen brengen met zijn familie.

Afgelopen jaar hadden de Formule 1-teams het al zeer druk. De kalender was overvol en de werkdruk was zeer hoog. Vooral het slotstuk van het seizoen met een doubleheader in Las Vegas en Abu Dhabi zorgde voor veel vermoeidheid. Veel coureurs en teammedewerkers waren ziek en ze waren toe aan vakantie. Deze week beginnen veel coureurs weer met hun werkzaamheden omdat het seizoen eind februari alweer van start gaat.

Zwaar

Red Bull-teambaas Christian Horner doet er alles aan om een goede balans te vinden tussen werk en privé. De Britse teambaas heeft het er soms lastig mee en dat deelt hij met Sky Sports: "Thuis weggaan en je familie even achterlaten is altijd zwaar voor mensen die veel reizen. De kalender in 2023 was zwaar en die van 2024 ziet er nog zwaarder uit, met nog meer races. Het allerbelangrijkste is de tijd die je thuis doorbrengt met je familie, je legt de telefoon dat eventjes aan de kant."

Zondagavond

Horner deelt dat hij er alles aan doet om na een Grand Prix zo snel mogelijk naar huis te gaan. Hij blijft niet op de circuits hangen en hij heeft een ambitieus doel voor ogen: "Ik heb een jonge familie en dan is tijd heel erg belangrijk. Ik probeer het ritje naar school een beetje speciaal te maken, ik doe er dan ook alles aan om op zondagavond weer thuis te zijn. Als ik de kinderen naar school kan brengen op maandag, dan wordt dat een gewoonte."