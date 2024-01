Marko heeft amper contact met Verstappen tijdens winterstop

De Formule 1-coureurs genieten momenteel van hun welverdiende vakantie. Terwijl de coureurs genieten van de sneeuw of de zon, zijn de teams hard bezig met de voorbereidingen. Helmut Marko denkt er dan ook niet aan om contact te zoeken met Max Verstappen tijdens de vakantiedagen.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander kende een druk seizoen in 2023 en hij gaf dan ook meerdere keren aan dat hij vakantie nodig had. Verstappen werd eerder al gespot in Brazilië en hij gaf aan dat hij ook nog ging skiën. Later deze week zal hij zich echter weer bij Red Bull moeten melden, want eind februari gaat het seizoen weer van start.

Red Bull-adviseur Helmut Marko laat Verstappen tot die tijd gewoon met rust. De Oostenrijkse adviseur geeft aan dat hij tot die tijd geen contact zoekt met Verstappen. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 legt Marko deze situatie uit: "We hebben slechts sporadisch contact met elkaar. Max was eerst in Brazilië en als hij daar is, neemt hij nooit contact met ons op. Na 6 en 7 januari begint het allemaal weer. De eerste voorbereidingen voor de tests beginnen in februari en dan is er ook nog veel meer te doen."