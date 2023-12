Horner verwacht successen van 2023 niet te kunnen herhalen

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won bijna alle races en met Max Verstappen werden ze wereldkampioen. Christian Horner denkt dat het onmogelijk is om dit ooit nog te herhalen.

Max Verstappen won dit jaar een recordaantal van negentien Grands Prix. De Nederlander was in vorm en hij werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Hij profiteerde ook van de kracht van zijn team Red Bull, de RB19 was veel sneller dan de rest van het veld. Verstappens teamgenoot Sergio Perez won ook twee races, slechts eenmaal ging de zege naar een ander team. In Singapore ging de zege immers naar Carlos Sainz.

Buitengewoon

Red Bull-teambaas Christian Horner is apetrots. Hij kan niet anders dan toegeven dat het geweldig ging dit jaar. Bij Speedcafe spreekt Horner zich uit: "Het was een buitengewoon seizoen voor ons. Niemand had ooit verwacht dat we zo'n seizoen zouden draaien. We hebben 21 van de 22 races gewonnen, we hebben vijf van de zes sprints gewonnen, we hebben beide titels verdedigd en we hebben nog veel meer records gebroken. Sommige van die records komen uit 1988, het laat zien dat het team op een fenomenaal niveau heeft gepresteerd."

Combinatie

Horner is trots op alle werknemers van Red Bull. De Britse teambaas moet wel concluderen dat het haast onmogelijk is om een soortgelijke prestatie neer te zetten: "Het ligt niet alleen aan het design van de auto, het gaat om de productie en de ondersteunende functies. Het gaat om alle afdelingen die alle uitdagingen op alle circuits tijdens alle omstandigheden aangaan. Onze partner Honda heeft ook een geweldig product geleverd. Het is een combinatie van al die aspecten die samen hebben gezorgd voor een performance waarvan ik mij afvraag of we dit ooit weer kunnen bereiken."