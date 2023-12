De Formule 1-coureurs van 2023: Lando Norris, schitterend

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel zeventien: Lando Norris, alleen een zege ontbreekt nog.

Naam: Lando Norris (Groot-Brittannië)

Eindklassering 2023: Zesde

WK-punten: 205

Beste klassering: Tweede (Groot-Brittannië, Hongarije, Singapore, Japan, Austin & Brazilië)

Rampzalige start

Lando Norris liet dit seizoen wederom zien dat hij één van de beste coureurs van zijn racegeneratie is. De populaire Brit vocht zich helemaal terug na een rampzalige start van het seizoen. Hij hield vertrouwen in zijn werkgever McLaren en de Britse renstal betaalde dat gevoel dubbel en dwars terug.

Tijdens de wintertests voorafgaand het seizoen werd duidelijk dat de MCL60 een soort hok op wielen was. Norris en zijn nieuwe teamgenoot Oscar Piastri konden er geen deuk in een pakje boter meerijden. Norris begon het seizoen met twee zeventiende plaatsen, resultaten die niet bij zijn talent en bij McLaren passen.

Updatepakket

De Britse renstal was op de achtergrond hard bezig met het fabriceren van een aantal verregaande updates. In Australië en Azerbeidzjan pakte Norris op eigen kracht punten, maar pas in Oostenrijk kwam McLaren met het nieuwe updatepakket. Al snel werd duidelijk dat ze goud in handen hadden, want Norris was ineens pijlsnel.

De goedlachse Norris kon plotsklaps het spoor van titelfavoriet Max Verstappen volgen. Hij werd vierde op de Red Bull Ring, maar in zijn thuisland begon het feestje pas echt. Norris en Piastri konden in de kwalificatie het tempo van Verstappen goed volgen. Ze waren de grootste uitdagers en op Silverstone werden ze zelfs gezien als outsiders voor de zege. Verstappen won de race, maar Norris kwam uiteindelijk op een prachtige tweede plaats over de finish. Hij herhaalde dit kunststukje in Hongarije.

Tweede helft

In de tweede helft van het seizoen moest hij iets langer wachten voordat hij weer op het ereschavot mocht staan. In Singapore was het zover, hij werd tweede met een minimale achterstand op racewinnaar Carlos Sainz. In de straten van de Aziatische stadstaat maakte Norris veel indruk. Hij hield de druk er op bij Sainz en tegelijkertijd verdedigde hij zijn positie ten opzichte van George Russell en Lewis Hamilton.

Ook in Japan, Qatar en Austin mocht Norris weer naar het podium. In Sao Paulo pakte hij zijn laatste podiumplaats van het jaar door weer tweede te worden achter zijn goede vriend Verstappen. Het resulteerde in een zesde plaats in het wereldkampioenschap, op slechts één puntje van nummer vier Fernando Alonso.

Beter dan ooit

Norris heeft nog nooit zoveel punten gescoord in een Formule 1-seizoen. Hij was ook sterker dan zijn nieuwe teamgenoot Oscar Piastri. Dit is niet zo vreemd, want de talentvolle Australiër is slechts een debutant. Voor het eerst heeft Norris echter wel een teamgenoot die zijn tempo lijkt te kunnen bijhouden. Volgend jaar wordt het pas echt spannend, dan zal blijken of McLaren is doorgegroeid en of Piastri het niveau van Norris echt aan kan.

Generatie

Voor Norris wordt het ook spannend, want hij zal Piastri moeten verslaan. De Brit is sowieso enorm kritisch op zichzelf. Hij was dit jaar vaak boos op zichzelf omdat hij foutjes maakte waardoor hij nog betere resultaten misliep. Het was geen schande, maar Norris denkt daar vast anders over. Hij heeft nog steeds geen race gewonnen en dat steekt hem. Met of zonder zege, Norris liet dit jaar nog maar eens zien dat hij één van de beste van zijn generatie is. Hij heeft simpelweg de pech dat zijn generatiegenoot luistert naar de naam Max Verstappen.