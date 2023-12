Verstappen ziet verbeterpunten bij Red Bull

Max Verstappen kende dit jaar een recordbrekend seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd met speels gemak voor de derde keer wereldkampioen. Red Bull was oppermachtig, maar toch ziet Verstappen nog wel verbeterpunten voor het komende seizoen.

Verstappen stond dit jaar slechts één keer niet op het podium. Daarnaast won de Nederlander een recordaantal van negentien Grands Prix en reed hij meer dan duizend rondjes aan de leiding. De Red Bull-bolide leek geen zwakke punten te hebben, de wagen was op vrijwel alle vlakken dominant. Alleen in de straten van Singapore kende het team een lastig weekend waarin de coureurs worstelden met de wagen.

Verstappen was over het algemeen dan ook tevreden met zijn prestaties. De Nederlander maakte veel indruk, maar hij is wel altijd kritisch. In gesprek met Motorsport.com wijst hij naar een verbeterpunt: "Over het algemeen zijn we niet dominant in langzame bochten en we zijn niet goed op de kerbs en de hobbels. Het raceweekenden in Austin was anders doordat er maar één vrije training was voor het parc fermé. Misschien waren we daar te voorzichtig met de rijhoogte. Als je wat hoger staat, verlies je sowieso al wat performance. Over het algemeen is een hobbelig circuit voor ons niet geweldig."