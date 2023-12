Perez presenteert line-up voor eigen raceteam

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez is aankomend jaar ook teambaas. De Mexicaan heeft zijn naam verbonden aan een team in de E1 Series. In deze opvallende powerboatklasse zal Perez één van de blikvangers zijn. De line-up van zijn team is nu wereldkundig gemaakt.

De E1 Series is een klasse voor elektrische powerboats. Ze zullen in 2024 hun debuut maken op het wereldtoneel met onder meer een race in Rotterdam. Perez werd aangetrokken als blikvanger én teambaas van 'Team Mexico'. Perez heeft voor het eerst zelf zijn coureurs mogen presenteren. De keuze is gevallen op Dani Clos en Vicky Piria. Clos kennen we vooral als autocoureur, in 2012 reed hij zelfs een paar vrije trainingen voor HRT. Piria is ook actief in de racerij. Ook onder meer tennisser Rafael Nadal en DJ Steve Aoki hebben hun eigen E1 Series-team.