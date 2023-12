Verhuurderbedrijf weigert Verstappen een Mercedes te geven

Veel Formule 1-coureurs genieten op dit moment van hun welverdiende vakantie. Wereldkampioen Max Verstappen kan het circuit niet vaarwel zeggen, vorige week reed hij met een GT-wagen op het circuit van Portimão. Volgens The Sun wilde hij daar ook rondtoeren in een Mercedes, maar werd hij geweigerd door de huurmaatschappij.

Verstappen werd vorige week gespot op het circuit van Portimão. Hij kroop daar achter het stuur van een Ferrari en uit de beelden bleek dat hij zich kostelijke vermaakte. De Britse krant The Sun meldt dat Verstappen en zijn entourage ook vervoer nodig hadden in Portugal. Volgens The Sun hadden ze het plan om op Faro Airport een Mercedes AMG GT te huren. De verhuurmaatschappij had hier echter geen zin in.

Regels

Volgens The Sun wilde de baliemedewerker van verhuurmaatschappij Sixt de auto niet meegeven, omdat Verstappen jonger dan 30 jaar is. Volgens de verzekeringsvoorwaarden van het bedrijf mogen ze zo'n krachtige bolide niet meegeven aan iemand van deze leeftijd. Het probleem werd uiteindelijk opgelost en in The Sun gaf een woordvoerder van Sixt opheldering: "De werknemers van onze partners in Portugal hebben gewoon de verzekeringsregels gevolgd. Om tot een klantvriendelijke oplossing te komen, heeft meneer Verstappen een ander voertuig gekregen op de locatie."

Onzin

De woordvoerder van Sixt geeft wel toe dat er in het geval van een drievoudig wereldkampioen Formule 1 anders had kunnen worden gehandeld: "Er kunnen omstandigheden zijn die voor een uitzondering op de regels zorgen. Dit was zo'n geval. We willen ons excuses aanbieden aan meneer Verstappen. Hij kan de auto altijd van ons huren. We twijfelen niet aan zijn skills en zijn ervaringen met snelle auto's." Het nieuws heeft het kamp Verstappen ook bereikt, volgens Jos Verstappen is het opvallend genoeg onzin.