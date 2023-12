"Palmer hoopt dat Verstappen snel een gevaarlijke titelrivaal krijgt"

Max Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg amper concurrentie en hij werd met speels gemak wereldkampioen. Jolyon Palmer hoopt dat Verstappen snel echte tegenstand gaat krijgen.

Verstappen kende dit jaar één van de machtigste seizoenen uit de geschiedenis van de sport. De Nederlandse coureur won een recordaantal van negentien Grands Prix, hij brak een enorme hoeveelheid records en hij werd de eerste coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 die meer dan duizend rondjes aan de leiding heeft gereden in één seizoen. Hij ontving veel complimenten, maar een aantal kenners hopen dat zijn extreme dominantie snel ten einde komt.

Ook oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer hoopt dat Verstappen zich snel weer mag gaan bewijzen in een rechtstreeks duel. De Brit legt zijn mening uit in de podcast 'Chequered Flag' van de BBC: "Iedereen was dit jaar gebroken. Als ze wiel-aan-wiel gingen met Verstappen, dan liet ze hem gewoon passeren. Ze wisten dat ze hem niet konden verslaan. Ze waren gesloopt en ze werden mentaal gesloopt door Verstappen. Ik wil iemand zien die hem kan uitdagen en ik wil zien hoe Max zich dan ontwikkelt voor het grotere plaatje."