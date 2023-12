De Formule 1-coureurs van 2023: Esteban Ocon, vast in het middenveld

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel elf: Esteban Ocon, vast in het middenveld.

Naam: Esteban Ocon (Frankrijk, 17 september 1996)

Eindklassering 2023: Twaalfde

WK-punten: 58

Beste klassering: Derde (Monaco)

Alonso

Door het vertrek van Fernando Alonso werd Esteban Ocon de nieuwe kopman bij het team van Alpine. Hij staat immers langer onder contract bij de Franse renstal dan zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly. De twee waren in hun jeugdjaren niet altijd elkaars beste vrienden, maar bij Alpine zag men geen enkel probleem in dit rijdersduo.

Zonder Alonso had Alpine geen absolute superster meer onder contract staan en dat betekende dat Ocon en Gasly de kar moesten trekken. Over het algemeen leverde dat geen problemen op. In Australië waren ze allebei betrokken bij dezelfde crash, maar dat was niet zozeer echt iemands fout.

Woeste rivier

Ocon moest dit jaar presteren. In 2022 werd hij overschaduwd door Alonso en dit jaar wilde hij schitteren in dienst van Alpine. Het Franse team was echter allesbehalve een kabbelende beek. Alpine was dit jaar meer een woeste rivier waarin alles en iedereen werd meegesleurd door de zware stroming.

Terwijl Ocon het beste ervan probeerde te maken op de baan, was het op bestuurlijk vlak een enorme chaos. Teambaas Otmar Szafnauer en Alan Permane moesten het veld ruimen en qua prestaties bevond Alpine zich midden in het middenveld. De coureurs moesten goed opletten om niet kopje onder te gaan in de chaotische omstandigheden.

Ocon deed dat aardig. In Bahrein viel hij uit, maar bij de tweede race in de straten van Jeddah kwam hij als achtste over de streep. Pas in Miami pakte hij daarna weer punten en dat was de inleiding van een aardige reeks. In de daaropvolgende vier raceweekenden pakte de Franse coureur punten.

Podium

In de straten van Monaco beleefde Ocon zijn beste raceweekend van het jaar. Hij kwalificeerde zich als vierde, maar vanwege een straf voor Charles Leclerc mocht hij als derde starten. Hij reed een solide race en hij maakte ook geen fout tot het ineens begon te regenen. Hij pakte een mooie podiumplaats en na afloop schreeuwde hij het uit van vreugde.

In Oostenrijk pakte hij vervolgens punten in de sprintrace, maar daarna zakten Ocons resultaten weer in. Uitvalbeurten in Engeland en Hongarije waren pijnlijk en de puntenscores in België en Nederland waren aardig. In Qatar en Las Vegas reed hij weer een paar goede races.

Zijn weekend in de straten van Vegas was een soort achtbaanrit. Ocon reed zijn auto in de eerste vrije training aan gort door over een losgeslagen frame van een putdeksel te rijden. Hij herstelde zich en hij kwam op het bijzondere circuit als vierde over de streep.

Klemvast

Ocon kende dus wel een aantal aardige races, maar verder was het best wel een soort chaos. Het team van Alpine zat klemvast in het middenveld. Het gat met de teams voor hen was groot en ook de concurrenten achter hen lagen ver achter. Voor Ocon was het hetzelfde liedje. Alexander Albon scoorde minder goed dan Ocon en de Fransman had zelf een kleine achterstand op zijn teamgenoot Pierre Gasly.

Hij werd dus verslagen door zijn nieuwe teamgenoot, al was het verschil slechts vier punten. Qua prestaties waren ze ook gelijkwaardig. Ocon deed het tien keer beter in de race dan Gasly, maar in de kwalificaties was Gasly dan weer sterker. Ocon viel echter ook zeven keer uit en dat was zeer pijnlijk.

Pijnlijk

‘Pijnlijk’ is een goed begrip om Ocons seizoen te omschrijven. Hij werd verslagen door Gasly, hij viel vaak uit en hij was in het laatste weekend in Abu Dhabi ook nog eens ziek. In Qatar was het nog erger toen hij tijdens de race moest overgeven. Tot overmaat van ramp pakte Ocon ook nog eens veel minder WK-punten dan in 2022. Vorig jaar werd hij achtste met 92 punten en nu kwam hij niet verder dan 58 punten. Ocon zat dus vast in het middenveld en dat paste niet bij zijn ambities. Er is één troost: in 2024 kan het eigenlijk alleen maar beter gaan.