FIA-president sneert naar teams over tweede titel Verstappen

Max Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Ditmaal werd hij wereldkampioen in de sprintrace in Qatar. Verstappen pakte zijn titel dus weer niet op een normale manier. FIA-president Mohammed Ben Sulayem baalt hiervan, hij zit nog steeds in zijn maag met Verstappens titelrace in 2022.

Verstappen veroverde in 2022 zijn tweede wereldtitel op het kletsnatte circuit van Suzuka. Het was een enorme chaos op het Japanse circuit. Door de extreme neerslag werd er slechts een korte race verreden en de volledige race-afstand werd niet gehaald. Het was daardoor niet duidelijk of er volledige punten werden uitgedeeld. Verstappen wist niet of hij kampioen was geworden en pas na veel geklungel werd het duidelijk dat hij wereldkampioen was.

Puntensysteem

Ruim een jaar later laat FIA-president Mohammed Ben Sulayem nog steeds blijken dat hij baalt van die titelrace. Ben Sulayem ergerde zich en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We konden dat helemaal niet verantwoorden. De schuld ligt altijd bij ons, daar waren de teams het in ieder geval met elkaar over eens. Het was niet alleen de FIA die dit puntensysteem heeft bedacht. Het zijn de teams, de FOM en wij. Maar wij krijgen altijd de schuld."

Straffen

Ook de titelrace van Verstappen van dit jaar zorgde voor veel vraagtekens. Ditmaal werd hij wereldkampioen in de sprintrace in Qatar. Ben Sulayem heeft ook lucht gekregen van deze ergernis: "Maar zo zijn de regels nou eenmaal." Daarnaast wil de FIA-president ook nog wat kwijt over de timing van straffen: "Als je te vroeg een straf uitdeelt, dan spreken ze van afleiding. Doen we het te laat, dan had het eerder gemoeten. We kunnen het simpelweg niet goed doen."