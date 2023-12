Lang seizoen had impact op Verstappen: "Heel ziek geweest"

De winterbreak in de Formule 1 is momenteel een paar weken oud. De coureurs snakten naar de vakantie, want ze hebben een zeer zwaar seizoen achter de rug. Ook Max Verstappen is blij met zijn vrije dagen, hij onthult dat hij na afloop van het seizoen flink ziek is geweest.

De laatste fase van het afgelopen seizoen was zeer zwaar. In Las Vegas werd er in de avond en de nacht gereden waardoor de coureurs volledig de draad kwijt waren met de tijd. Het circus reisde daarna direct af naar de andere kant van de wereld om het seizoen af te sluiten in Abu Dhabi. George Russell en Esteban Ocon waren ziek geworden in de laatste week van het seizoen, ze waren zeker niet de enige.

Veel teammedewerkers waren namelijk ook ziek geworden in de staart van het seizoen. Ook wereldkampioen Max Verstappen had het zwaar, zo deelt hij in de podcast 'Talking Bull': "Na de Grand Prix van Abu Dhabi was ik een paar dagen heel ziek. Ik ben daar op dit moment nog steeds van aan het herstellen. Al dat reizen waar Checo het net over had, heeft daar ook niet bij geholpen. Nu heb ik echter twee mooie weken, waarin ik mijzelf helemaal kan afsluiten. Ik hoef nu even niet naar mijn mails en andere Formule 1-dingen te kijken."