Horner ziet Ricciardo als optie voor 2025

Het is nog onduidelijk hoe de line-up van Red Bull Racing er uit ziet in 2025. De Oostenrijkse renstal kan rekenen op de diensten van Max Verstappen, maar wie zijn teamgenoot wordt is nog onduidelijk. Teambaas Christian Horner wijst nadrukkelijk ook naar Daniel Ricciardo.

Sergio Perez is in 2024 in ieder geval nog de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Mexicaan werd dit jaar tweede in het wereldkampioenschap achter Verstappen, maar hij liet geen onverwoestbare indruk achter. Perez worstelde met zijn vorm en dat werd meerdere keren pijnlijk zichtbaar. Toch is het niet uitgesloten dat hij ook een contract voor 2025 krijgt, er liggen alleen wel meerdere kapers op de kust.

Red Bull-teambaas Christian Horner wijst bijvoorbeeld ook naar AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo. In gesprek met Sky Sports is Horner opvallend open over de huidige situatie: "Als team wil de meest competitieve line-up inzetten die je maar kan hebben, je wil ook de juiste dynamiek in het team. Max en Checo vormen een buitengewoon succesvol duo. Checo is in zijn drie jaar bij ons vierde, derde en twee geworden. Hij is dus goed bezig. We kennen Daniel ook heel erg goed en het is geweldig dat hij weer een Red Bull-man is. Natuurlijk ligt alles open voor 2025. We hebben intern en extern opties."