Verstappen blijft zichzelf: "Ik ben geen acteur"

Max Verstappen staat bekend om zijn uitgesproken meningen. De Nederlander laat altijd weten wat hij ergens van vindt en dat zorgt vaak voor veel reacties. Verstappen weet wat hij wel en niet kan zeggen, maar hij geeft aan dat hij altijd zichzelf is en dat hij zeker geen acteur is.

Verstappen kende ook dit jaar weer een succesvol seizoen in de Formule 1. De Nederlander werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij brak een vrachtlading aan records. Verstappen maakte veel indruk, maar ook naast de baan zorgde hij voor spanning. Hij stak zijn mening nooit onder stoelen of banken en vooral in Las Vegas toonde hij zich enorm kritisch. Hij lijkt dan ook geen rol te spelen.

Het is in de Formule 1-wereld wel belangrijk om soms de boel op scherp te zetten of zaken af te zwakken. In gesprek met Formule 1 Magazine geeft Verstappen aan dat dit niet nep is: "Dat vind ik niet echt acteren. Het is gewoon de wereld waarin je leeft, zo werkt het nu eenmaal. Het is meer bespelen af en toe. Ik doe dat liever niet natuurlijk, maar het hoort een beetje bij het politieke spel in de Formule 1. Ik ben er in de loop der jaren wel iets handiger in geworden, in wat ik wel en niet zeg. Maar over het algemeen ben ik mijzelf en geen acteur."