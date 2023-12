Domenicali fel over FIA-onderzoek: "Geloofwaardigheid staat op het spel"

Autosportfederatie FIA zorgde anderhalve week geleden voor een enorme rel. Ze openden kortstondig een onderzoek naar Toto en Susie Wolff. Het onderzoek zorgde voor veel kritiek. Ook Formule 1 CEO Stefano Domenicali is uitermate kritisch, maar hij erkent wel dat de FIA belangrijk is.

De FIA opende een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van Toto en Susie Wolff. Mercedes-teambaas Toto Wolff werd ervan verdacht dat hij mogelijk vertrouwelijke informatie had ontvangen van zijn vrouw. Het onderzoek ontving enorm veel kritiek en alle teams en de Formule 1-top waren zeer kritisch. De FIA trok na een paar dagen het onderzoek in, maar Mercedes kondigde mogelijke juridische stappen aan.

Onderscheid

Formule 1 CEO Stefano Domenicali zweeg vooralsnog over het onderzoek. De Italiaan doet er redelijk geheimzinnig over in gesprek met zijn landgenoten van Rai: "Ik denk dat hoe meer de Formule 1 groeit, hoe minder het onderscheid tussen de FIA en de Formule 1 relevant wordt. We moeten het hebben over een sportplatform dat een spreiding van vaardigheden nodig heeft. Iedereen moet zijn geweten onderzoeken om zijn werk beter uit te kunnen voeren. Op een moment als deze hebben we een federatie nodig die het onderzoek op de juiste manier uitvoert."

Geloofwaardigheid

Toch lijkt het er vooralsnog niet op dat Domenicali van de FIA af wil. Hij benadrukt namelijk dat de autosportfederatie belangrijk is: "We hebben het geluk dat we dit werk kunnen doen, ook omdat er buitengewone federaties over de hele wereld zijn. We kunnen niet zonder de marshalls en de wedstrijdleidingen. Zonder hun bijdragen zouden we ons werk niet kunnen doen. Het is duidelijk dat bepaalde standpunten niet mogen worden ingenomen en ik geloof dat dit een kwestie is waar we in de toekomst op moeten letten. Onze geloofwaardigheid staat op het spel."