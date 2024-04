Domenicali verdedigt oppermachtige Verstappen

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander won de eerste twee races van het seizoen, maar in Australië viel hij uit. Formule 1-CEO Stefano Domenicali kan zich dan ook niet vinden in kritiek op de dominantie van Verstappen.

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geldt voor dit jaar als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel. Hij verkeert in topvorm en zijn zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië waren zeer dominant. In Australië viel hij uit met remproblemen, waarna de zege ging naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Ferrari's oogden snel, maar het is nog maar de vraag of ze ook hadden gewonnen als Verstappen niet was uitgevallen.

Historisch tijdperk

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is niet ontevreden over de huidige staat van de sport. In een interview met Quotidiano Sportivo stelt hij dat de sport nog nooit zo populair is geweest. De interviewer stelt dat het wel jammer is dat Verstappen alles wint, maar daar gaat Domenicali niet in mee: "Ik snap het bezwaar, maar we leven in een historisch tijdperk dat wordt gedomineerd door Red Bull. Dominantie is niets nieuws, want we hebben altijd periodes van dominantie gehad in de Formule 1. Ik zat bij Ferrari toen ze tussen 1999 en 2008 zes coureurstitels en acht constructeurstitels wonnen."

Ferrari

Domenicali kan ook niets met de kritiek en hij wijst naar de recente zege van Ferrari. Volgens hem is dat ook een goede zaak op dit moment: "Naar mijn mening wordt er in Maranello goed werk geleverd. In Melbourne was de Scuderia nog heel erg competitief. Natuurlijk zie ik Verstappen als de logische favoriet, maar Ferrari heeft een stap vooruit gezet. Ze zijn nu sterker dan de andere achtervolgers, waaronder Mercedes."