Domenicali zag 'enorm positief' seizoen ondanks Verstappen-overheersing

Het afgelopen Formule 1-seizoen was niet bepaald spannend. Max Verstappen heerste en niemand kon bij hem in de buurt komen. Toch was Formule 1-CEO Stefano Domenicali blij met het seizoen. Hij stelt zelfs dat de sport flink is gegroeid in het afgelopen jaar.

Max Verstappen won dit jaar een recordaantal van negentien Grands Prix. Alleen zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez en Ferrari-coureur Carlos Sainz wisten ook te winnen. Verstappen had de sport in een houdgreep en dat zorgde niet alleen voor complimenten. Er was namelijk ook kritiek, want door de overmacht van Verstappen zou de sport te saai en te voorspelbaar maken. Dat zou dan weer voor een afname van interesse zorgen.

Positief

Volgens Formule 1 CEO Stefano Domenicali klopt hier helemaal niets van. De Italiaan is juist enorm enthousiast over het afgelopen seizoen. In het Rai-programma 'La Politica nel Pallone' is Domenicali opvallend enthousiast: "Het seizoen dat we net hebben afgesloten was enorm positief voor de hele Formule 1, ondanks de dominantie van Max Verstappen. De aandacht is enorm toegenomen, we hebben voet aan wal gezet op nieuwe markten en we hebben nieuwe producten ontwikkeld."

Oudere fans

Volgens Domenicali is het ook niet erg dat er dingen worden aangepast in de sport. Er is immers ook veel kritiek op de sprintraces en de aangepaste formats. De Italiaan heeft veel respect voor de oudere fans: "We moeten respect hebben voor de mensen die zijn opgegroeid met de Formule 1 omdat die ons altijd al hebben gevolgd. We moeten de kritiek accepteren, als het wel constructief is en als het ook leuk is voor de nieuwe fans."