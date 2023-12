Verstappen zit niet te wachten op Brad Pitt-film: "teveel drama"

Max Verstappen was dit jaar de hoofdrolspeler in de Formule 1. Halverwege het seizoen kreeg hij er echter een nieuwe rivaal bij in de persoon van topacteur Brad Pitt. De Hollywood-ster is bezig met een film over de Formule 1, maar Verstappen heeft niet de behoefte om deze in de bioscoop te gaan bekijken.

Terwijl Verstappen bezig was met winnen, was Lewis Hamilton bezig met hele andere zaken. De Britse Mercedes-coureur is betrokken bij een ambitieus filmproject over de Formule 1. Hollywoodster Brad Pitt speelt de hoofdrol en er is zelfs een fictief team opgezet. De filmmakers waren bij meerdere races aanwezig en Pitt en zijn tegenspeler Damson Idris reden zelfs met aangepaste Formule 2-wagens op de baan.

Interesse

Max Verstappen stond in Silverstone naast Pitt bij het volkslied. De Nederlander is een filmfan, maar deze film gaat hij niet bekijken. Daar hij is eerlijk over in gesprek met Formule 1 Magazine: "Ja, ik heb veel films van hem gezien. Ocean's Eleven en Ocean's Twelve, die rollen staan mij wel bij. Ik houd sowieso wel van films en Pitt is natuurlijk een topacteur. In Austin heb ik een paar clips gezien van die nieuwe film. Ze werden tijdens de Drivers Meeting getoond. Mooi om te zien hoor, maar het interesseert mij niet zoveel."

Gedramatiseerd

Verstappen neemt Pitt, Hamilton en de rest van de crew niets kwalijk. De Nederlandse Red Bull-coureur geeft toe dat het niets persoonlijks is, maar dat het allemaal simpelweg niet zijn smaak is. Verstappen is ook hier heel erg eerlijk over: "Ik hoef geen film te zien van mijn eigen sport. Deze film is natuurlijk een verzonnen verhaal en alles wordt altijd enorm gedramatiseerd, daar moet je van houden. Ik heb daar persoonlijk niets mee."