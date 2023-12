Ferrari past 95 procent van de auto aan voor 2024

Het team van Ferrari kende dit jaar een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ze wisten weliswaar een race te winnen, maar toch werden ze slechts derde in het constructeurskampioenschap. Teambaas Frédéric Vasseur onthult dat de auto voor 2024 voor 95 procent anders is. Hij wil echter niet spreken van een revolutie.

Ferrari had dit jaar een fikse achterstand op het team van Red Bull Racing. De Italiaanse renstal wist wel goed voor de dag te komen in de kwalificaties, maar ze konden het niet omzetten naar zeges. In Singapore wonnen ze wel, mede dankzij het rampzalige weekend van Red Bull. Verder konden ze geen vuist maken in de strijd met Red Bull, ze werden zelfs derde omdat ook Mercedes sterker voor de dag kwam.

Voor 2024 heeft men bij Ferrari in ieder geval goede hoop. Teambaas Frédéric Vasseur heeft een aantal grote veranderingen aangekondigd voor het aankomende seizoen. Tegenover Motorsport.com wil hij niet spreken van een revolutie: "Ik weet niet of dat het juiste woord is. We hebben nu drie jaar op rij dezelfde regels, je kunt dus niet heel veel aan de situatie veranderen. Het gaat om tienden van een seconde. We moeten absoluut een stap zetten en die moeten we niet onderschatten. Je noemt het een revolutie, maar we veranderen wel 95 procent van de onderdelen."