Mercedes verraste Horner: "Dat concept was duidelijk gefaald"

Het team van Red Bull Racing was dit jaar enorm sterk in de Formule 1. Ze waren haast onverslaanbaar en Ferrari en Mercedes konden amper in de buurt komen. Red Bull-teambaas Christian Horner was verbaasd dat Mercedes weer koos voor hetzelfde concept als in 2022.

Red Bull werd dit seizoen slechts één keer verslagen door een ander team. Alleen in Singapore wisten ze de Grand Prix niet te winnen, toen ging de zege naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. Het team van Mercedes wist dit seizoen geen enkele race te winnen en dat zorgde voor enorm veel teleurstelling. Mercedes reed in de eerste paar races weer met het zeropod-design. Dat was opvallend aangezien het design niet naar wens functioneerde.

Red Bull-teambaas Christian Horner had veel meer verwacht van zijn concurrenten. De Brit is vooral verrast door de prestaties van Mercedes. Bij Motorsport.com is hij duidelijk: "Wat ons verraste, was dat Ferrari vorig jaar een goede auto had. Met de natuurlijke evolutie daarvan verwachtten we dat ze daar dit jaar een echt tegenstander zouden zijn. We waren heel verrast dat Mercedes vasthield aan de concepten die vorig jaar duidelijk waren gefaald. Als je tijdens de wintertest naar de auto's keek, waren de Aston Martins en de McLarens de auto die qua concept het dichts bij ons kwamen."