Marko geheimzinnig over toekomst: "Complexe zaak"

Helmut Marko speelt nog steeds een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing. De Oostenrijker fungeert als teamadviseur en vanuit de functie heeft hij veel macht binnen de Red Bull-familie. In de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond over Marko, hij blijft zelf zeer onduidelijk over zijn toekomst.

Marko speelde dit jaar een hoofdrol in verschillende geruchten en relletjes. Eén van de meest opvallende geruchten ging over een mogelijke tweestrijd tussen Marko en teambaas Christian Horner. Beide heren ontkenden deze verhalen, maar er werd ook gesuggereerd dat Marko het iets minder goed kan vinden met de huidige Red Bull-top. Ook dit lijkt niet te kloppen, maar Marko blijft wel zeer onduidelijk over zijn eigen toekomst.

Nieuwe geruchten

De Oostenrijkse teamadviseur blijft namelijk wijzen naar zijn contract dat eind volgend jaar afloopt. Marko reageert in gesprek met zijn landgenoten van OE24 op een gerucht over Horner. Hij zou ook de macht kunnen krijgen over Red Bulls zusterteam AlphaTauri. Marko doet geheimzinnig: "Je hebt verschillende stromingen en varianten. Alles is nog steeds mogelijk, dat geldt ook over wat ik ga doen. Mijn huidige contract loopt immers nog tot eind 2024."

Complexe zaak

Of Marko daarna verder gaat bij Red Bull, is nog niet duidelijk. Hij is al aardig op leeftijd, maar hij is nog steeds fit en helder. Max Verstappen wil in ieder geval dat Marko verder gaat, maar de teamadviseur blijft over dit onderwerp nogal geheimzinnig doen: "Het is een complexe zaak. Natuurlijk heb ik ook zo mijn verplichtingen richting Red Bull en Max. Maar, het totaal pakket moet nog steeds kloppen. Er is nog helemaal geen beslissing genomen over iets."