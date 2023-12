Ferrari-teambaas Vasseur flirt met Verstappen: "Zeg nooit nooit"

Max Verstappen was ook dit jaar weer oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander schonk werd zelf kampioen en hij schonk zijn team Red Bull Racing de constructeurstitel. Verstappen rijdt nog wel eventjes voor Red Bull, maar Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil niet uitsluiten dat Verstappen ooit voor zijn team rijdt.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. De drievoudig wereldkampioen lijkt niet weg te willen gaan bij zijn werkgever, maar in de sport kan er natuurlijk veel gebeuren. Bij het team van Ferrari is men ondertussen bezig met het verlengen van de contracten van Charles Leclerc en Carlos Sainz. In de nabije toekomst lijkt het er dan ook niet op dat er snel een stoeltje vrijkomt bij Ferrari.

Toch wil Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur niet uitsluiten dat Verstappen ooit voor zijn team gaat rijden. De Fransman laat Verstappens naam vallen in gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Ik denk dat als je dezelfde vraag stelt aan alle tien de teambazen, dan zouden ze allemaal antwoorden dat ze hem zouden willen contracteren. Max heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull en wij moeten ons focussen op onszelf om geen energie te verliezen. Dus, momenteel is het niet iets waar we over praten, maar ik zou ook zeggen: zeg nooit nooit."