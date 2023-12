Nieuwe rangschikking bij Mercedes: "Lewis moest reageren"

Het team van Mercedes kende dit jaar een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal werd wel tweede in het constructeurskampioenschap, maar ze wonnen geen race. Jacques Villeneuve zag dat de rollen bij Mercedes dit jaar waren omgedraaid.

George Russell reed in 2022 voor het eerst een volledig seizoen voor Mercedes. De jonge Brit kwam zeer goed voor de dag en hij versloeg zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton. Als kers op de taart wist hij in Brazilië ook zijn eerste Grand Prix te winnen. Dit jaar was alles anders en werd Hamilton derde in het wereldkampioenschap. Russell kende een teleurstellend seizoen, hij werd slechts achtste.

Russell

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is van mening dat dit een opvallende verandering was. De Canadees doet zijn verhaal bij PlanetF1: "Het is verrassend. Vorig jaar kwam hij als een rookie bij dat team binnen, hij was die nieuwe jongen van Williams. Het enige dat hij moest doen was Lewis verslaan. Hij hoefde zich niet te focussen op de jacht op zeges. Het was dus een stuk gemakkelijker voor hem."

Hamilton

Villeneuve zag dat de situatie voor Hamilton helemaal anders was. Hij stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen zich anders moest gaan gedragen: "Lewis moest reageren op het verliezen van een titel het jaar daarvoor. Daarnaast had hij ook ineens een auto die niet makkelijk kon winnen. Ik denk dat dit hem de kop kostte. Hij had de tijd nodig om te reageren. Dit jaar was de situatie omgedraaid. Lewis kwam terug en hij realiseerde zich dat hij moest werken. Dat heeft de balans veranderd. George dacht dat hij voor Lewis lag en dat hij kon vechten. Dat heeft zijn mindset veranderd."