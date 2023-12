Verstappen genoot in Zandvoort: "De race met de beste sfeer"

Max Verstappen won dit jaar een recordaantal van negentien Grands Prix. De Red Bull Racing-coureur won ook zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. Verstappen genoot van deze race en hij laat dan ook weten dat hij van mening is dat Zandvoort de beste sfeer heeft van alle races.

Verstappens successen in de Formule 1 zorgden er mede voor dat het circuit van Zandvoort terugkeerde op de Formule 1-kalender. De Nederlandse Grand Prix werd door de coronacrisis één jaar uitgesteld, maar sindsdien is Verstappen oppermachtig op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Hij wist alle drie de edities van de race te winnen. Dit jaar hield hij zijn hoofd koel in een kletsnat spektakelstuk.

Visitekaartje

Verstappen geniet van de races in zijn vaderland. De volle tribunes en de sfeer kunnen hem wel bekoren. In gesprek met zijn landgenoten van Viaplay laat hij dan ook weten dat hij hoopt dat Zandvoort niet van de kalender gaat verdwijnen: "Zolang ik in de Formule 1 rijd wel ja. Ik hoop het. Ik rijd hier natuurlijk nog wel een paar jaar en ik hoop dat het blijft. Het is ook echt ongelooflijk wat ze voor elkaar hebben gekregen en hoe soepel het allemaal verliep. Het is ook een visitekaartje van hoe wij als Nederlanders zijn."

Sfeer

Verstappen won de Grand Prix dit jaar onder toeziend oog van koning Willem-Alexander. Verstappen sprak ook eventjes kort met de vorst: "Hij was enorm trots en dat maakt mij dan ook weer trots. Ik ben ook trots om Nederlander te zijn. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Dat zo'n klein land zoveel sporters kan voortbrengen. Ik ben misschien bevooroordeeld, maar voor mij is dit de Grand Prix met de beste sfeer. Gewoon met een echte sfeer, niet met een gemaakte. Daar zit voor mij het verschil in."