Todt mist Schumacher niet: "Hij is niet meer de Michael van vroeger"

Later deze maand is het precies tien jaar geleden dat Michael Schumacher zwaargewond raakte bij een ski-ongeval. Hoe het nu gaat met de Duitse Formule 1-legende is niet bekend. Jean Todt gaat soms op bezoek bij zijn vriend, hij laat nu weten dat Schumacher niet meer de Schumacher is die de wereld kende.

De familie van Schumacher houdt de situatie van de zevenvoudig wereldkampioen privé. Slechts een enkeling weet hoe het met de Duitser gaat en iedereen zwijgt hierover in de media. Schumachers voormalig teambaas Jean Todt deelt soms een klein beetje informatie. De band tussen Schumacher en Todt was altijd zeer sterk. De Fransman was Schumachers teambaas toen hij heerste in zijn Ferrari-periode.

Todt heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij soms op bezoek gaat bij Schumacher. De Franse oud-teambaas en voormalig FIA-president stelt in gesprek met L'Equipe dat hij Schumacher niet mist omdat hij er nog is: "Maar hij is niet meer de Michael van voorheen. Hij is anders en hij wordt op een geweldige wijze bijgestaan door zijn vrouw en zijn kinderen die hem beschermen. Zijn leven is veranderd en ik heb het voorrecht dat ik soms momenten met hem kan en mag delen. Meer valt er niet te vertellen. Helaas sloeg tien jaar geleden het noodlot toe, waardoor hij niet meer de Michael is die we kennen uit de F1."