Rosberg looft Verstappen: "Het was echt historisch"

De zegetocht van Max Verstappen in de Formule 1 van dit jaar was opmerkelijk. Geen enkele andere coureur wist ooit dit soort cijfers te scoren. Verstappen krijgt dan ook veel complimenten van kenners en collega's. Nico Rosberg omschrijft het jaar van Verstappen zelfs als historisch.

Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. Hij deed dat op een oppermachtige manier waarbij hij niemand in de buurt liet komen. Hij won slechts drie races niet en hij verbrak een aantal bizarre en stokoude records. Verstappen is nu bijvoorbeeld de coureur met het hoogste winstpercentage in één seizoen en hij is ook de coureur met de meeste zeges op rij in één seizoen.

Veel kenners vielen haast van hun stoel van verbazing. Verstappens dominantie was opvallend, maar het was niet bepaald een verrassing. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is ook onder de indruk en hij stelt in gesprek met City A.M. dat de dominantie van Red Bull vooral door Verstappen kwam: "Kijk bijvoorbeeld eens naar Perez, die was overal en nergens. We moeten deze performance van Max gewoon respecteren. Het is historisch en het is de beste prestatie in één seizoen ooit. Hij komt ook al in de buurt van de vijf beste coureurs allertijden. Het is echt fenomenaal."