McLaren-teambaas zet Hamilton niet in top drie beste coureurs

Lewis Hamilton kende dit jaar geen superseizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur werd wel derde in het wereldkampioenschap, maar een aantal andere coureurs maakten meer indruk. McLaren-teambaas Andrea Stella ziet Hamilton dan ook niet meer als één van de beste coureurs van het veld.

Veel coureurs maakten dit jaar een goede indruk in de koningsklasse van de autosport. Max Verstappen verkeerde in bloedvorm en Fernando Alonso liet zien dat hij op zijn oude dag nog steeds ijzersterk voor de dag kan komen. Ook de jonge coureurs van McLaren presteerden goed. Lando Norris mocht meermaals het podium beklimmen en ook debutant Oscar Piastri maakte kennis met het ereschavot.

Zelfde materiaal

McLaren-teambaas Andrea Stella is dan ook trots op zijn coureurs. Stella maakt echter een opvallende keuze als hem wordt gevraagd welke coureurs boven de rest uit zouden steken als iedereen met dezelfde auto zou rijden. In gesprek met DAZN noemt hij hier niet de naam van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton: "Mijn top drie voor als ze dezelfde auto's zouden gebruiken bestaat uit Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso."

Piastri

Stella noemt dus ook de naam van zijn eigen coureur Oscar Piastri niet. De teambaas stelt wel dan de jonge Australiër een uitdaging kan vormen voor Alonso: "Oscar heeft heel erg veel talent en ik zou ook zeggen dat hij intelligent is. Zijn hersencapaciteit ligt gewoon heel erg hoog. Hij heeft interessante karaktertrekken, ik zou namelijk wel zeggen dat hij echt enorm kalm is. Lando is al één van de beste coureurs van het veld. Hij is heel snel, goed in de race en hij is goed met het managen van de banden."