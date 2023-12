Wolff kritisch op gebrek aan inhaalacties

Sinds vorig jaar gelden er nieuwe technische reglementen in de Formule 1. Het was de bedoeling dat de coureurs elkaar hierdoor beter kunnen inhalen, maar het is nog maar de vraag of dat wel is gelukt. Volgens Toto Wolff is het op dit vlak alleen maar slechter geworden. Hij wijst ook naar de banden.

Het was de hoop dat de coureurs elkaar door de nieuwe technische reglementen beter konden inhalen. Dat is nog niet helemaal gelukt. In de afgelopen twee seizoenen waren er veel spectaculaire races, maar er waren ook wedstrijden waarin er amper iets gebeurde. Men vraagt zich ook af of de coureurs wel vol kunnen pushen omdat de banden anders misschien te vroeg slijten, de meningen lopen uiteen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is in ieder geval niet heel positief. De Oostenrijker wijst naar de nieuwe regels en het rubber van bandenleverancier Pirelli. Bij RaceFans is Wolff duidelijk met zijn verhaal: "We moeten afwachten wat er volgend jaar gaat gebeuren in de race in Bahrein en we moeten kijken hoe het seizoen zich zal gaan vormen. Laten we ook eens kijken hoe de banden van Pirelli zich gaan gedragen met die auto's. Uiteindelijk is het zo dat het inhalen minder is geworden, het draait nu allemaal om het managen. Ik heb liever van die races zoals in Qatar, daar kon iedereen flat-out gaan."