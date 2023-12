"Brown pleit voor verplichte pitstops bij sprintraces"

Ook dit jaar werd er in de Formule 1 weer gewerkt met het sprintformat. De sprintraces vallen nog niet bij iedereen in de smaak en de regels worden voor 2024 dan ook weer aangepast. McLaren-kopstuk Zak Brown vindt het een goed idee om pitstops verplicht te maken in de sprintraces.

De sprintraces werden in 2021 geïntroduceerd in de Formule 1. Na een experimentele fase werd het aantal sprints voor dit jaar uitgebreid. Het format werd tevens aangepast waardoor de uitslag van de sprintrace nu geen impact meer heeft op de startopstelling voor de Grand Prix. Toch is nog niet iedereen tevreden, voor 2024 wordt er dan ook weer gewerkt aan een nieuwe wijziging.

Verstappen

Max Verstappen is één van de grootste tegenstanders van de sprintraces. De Nederlander is van mening dat een sprint veel spanning wegneemt voor de Grand Prix. McLaren CEO laat in de Track Limits Podcast weten dat hij hier anders over denkt: "Ik denk niet dat de sprintraces afbreuk doen aan de prestige van de echte Grands Prix, maar ik denk wel dat we naar het format moeten kijken. Ik denk dat Max bedoelt dat het wat minder spannend is dan het kan zijn."

Pitstops

De Formule 1 kijkt dan ook naar een nieuw format. Wat men van plan is, is nog niet helemaal duidelijk. Brown heeft in ieder geval wel een ideetje: "Ik denk dat verplichte pitstops wel goed zouden zijn voor de sprintraces. Ik denk dat als we superzachte banden zouden hebben die halverwege de race versleten zijn, dan moet je beslissen: wissel je die of wissel je die niet? Ik denk dat dit een manier zou zijn om er een soort mini-Grand Prix van te maken, want op dit momenten heb je daar niets aan een strategie."