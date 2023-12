Verstappen laat Marko wachten: "Dan slaap ik nog"

Max Verstappen is de grote ster van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur veroverde dit jaar voor het derde seizoen op rij de wereldtitel in de Formule 1. Hij maakte al in het begin veel indruk op de top van het team, ook omdat hij het aandurfde om de telefoon niet aan te nemen als Helmut Marko belde.

Marko zag al vroeg dat Verstappen een groot talent was. Hij zorgde ervoor dat Verstappen in 2015 zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport. Verstappen en Marko hebben een zeer goede band en dat wordt met enige regelmaat duidelijk. Marko looft Verstappen vaak om diens goede acties op de baan en zijn persoonlijkheid. Ook andersom is er veel lof van Verstappen voor Marko.

Verstappen deelt wel dat hij niet alles doet wat Marko graag wil. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur is al vroeg uit de veren, maar Verstappen heeft geen zin in vroege telefoontjes. Verstappen laat dan ook lachend aan Motorsport-Magazin weten dat hij de telefoon niet opneemt om half acht: "Dan slaap ik nog. Ik heb hem dan nog wel teruggebeld om een uurtje of tien bijvoorbeeld. Op een gegeven moment heeft hij wel begrepen dat ik niet rond acht uur in de ochtend voor hem klaar sta. Ik denk dat hij dat wel waardeert omdat je je grenzen moet stellen."