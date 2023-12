'FIA-award Hamilton weer in goede handen'

Lewis Hamilton zorgde voor de nodige ophef tijdens het FIA-gala van vorige week. De Brit moest in Bakoe een prijs ophalen voor zijn derde plaats in het wereldkampioenschap. Na afloop leek het er op dat Hamilton zijn prijs aan een fan had gegeven. Mercedes ontkende en inmiddels lijkt de prijs weer in goede handen te zijn.

Hamilton had overduidelijk niet zoveel zin in het FIA-gala in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Na een week waarin Hamiltons team Mercedes en de FIA lijnrecht tegenover elkaar stonden, was de Brit kritisch. De FIA had immers een onderzoek geopend naar Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie. Het onderzoek naar belangenverstrengeling werd op donderdagavond ingetrokken, maar Hamilton bleef extreem kritisch.

Vlak nadat hij zijn prijs had opgehaald, ging er een bericht viraal van een fan die beweerde de prijs te hebben gekregen van Hamilton. Hij pronkte trots met de award, maar volgens Mercedes klopte hier niets van. Het team stelde dat Hamilton de prijs aan officials van de FIA had gegeven. Volgens PlanetF1 is de prijs inmiddels weer in handen van de juiste mensen. Het medium meldt dat de FIA de prijs weer in zijn bezit heeft en dat de prijs aan Mercedes wordt geleverd. Hoe de prijs bij de fan terecht kwam, is niet duidelijk. De desbetreffende fan heeft zijn account op X inmiddels verwijderd.