Verstappen leeft mee met Hamilton: "Heb ik ook ervaren"

Max Verstappen was dit jaar extreem dominant in de Formule 1. De Nederlander verbrak record na record en hij werd met speels gemak voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Verstappen weet uit ervaring dat de situatie waarin Lewis Hamilton zit niet leuk is.

Hamilton beleeft een lastige periode uit zijn loopbaan. De Britse Mercedes-coureur heeft dit jaar voor het tweede seizoen op rij geen Grand Prix gewonnen. Hij wacht al sinds 2021 op een zege en dat zorgt voor veel frustratie bij de zevenvoudig wereldkampioen. Mercedes kan de Red Bulls simpelweg niet bijhouden en Verstappen rijdt met twee vingers in de neus weg bij Hamilton en de andere coureurs.

Verstappen begrijpt heel erg goed dat zijn overheersing voor frustratie zorgt bij zijn grote concurrenten. De Nederlandse Red Bull-coureur bespreekt de situatie van Hamilton in gesprek met het Zwitserse Blick: "Ik heb dat ook moeten ervaren. Nou ja, wacht eventjes. Dat klopt niet helemaal. Ik won af en toe een race in de periode dat Red Bull niet kon vechten met Mercedes. Zulke periodes kunnen nou eenmaal plaatsvinden, maar ik geef er liever de voorkeur aan om er niet over na te denken. Het is namelijk zo dat dit de nodige energie vreet."