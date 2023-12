Milde kritiek voor Leclerc: "Hij kan Max absoluut aanvallen"

Charles Leclerc kende dit jaar een seizoen met een aantal dieptepunten, maar ook een jaar met een aantal mooie resultaten. De Monegask wordt nog altijd gezien als één van de beste coureurs van het moment. Johnny Herbert denkt echter dat dit niet het geval is omdat Leclerc teveel foutjes maakt.

Leclerc eindigde dit seizoen op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met precies evenveel punten als nummer vier Fernando Alonso. Leclerc wist dit jaar geen race te winnen, maar in de kwalificaties was hij wel vaak een plaag voor de razendsnelle Red Bulls. In de races vielen zijn resultaten soms tegen en daarnaast maakte hij weer een aantal kostbare foutjes in de loop van het seizoen.

Kritisch

Het is iets waar de Ferrari-coureur vaker tegenaan loopt. Het komt hem dan ook op een beetje kritiek te staan van oud-coureur Johnny Herbert. De Brit spreekt zich uit bij PlanetF1: "Als ik kritisch zou zijn, dan is het enige punt, wat we allemaal wel zien, die foutjes. Die foutjes zijn dingen die we niet zien bij een Max Verstappen en dat zie je eigenlijk ook niet bij iemand als Lewis Hamilton."

Gevaar voor Verstappen?

Herbert denkt dat Leclerc zeker over de juiste rauwe snelheid beschikt. Maar, het foutloos rijden is volgens hem ook belangrijk. Herbert wijst naar grote namen uit het verleden én hij wijst naar de toekomst: "Ik denk dat Charles aan het einde van het seizoen heeft laten zien dat het de juiste kant opgaat. Kan hij Max en Lewis aanvallen? Absoluut en dat heeft hij ook bewezen. De gevechten die hij heeft gehad, wiel-aan-wiel, laten respect zien en dat is naar mijn idee enorm belangrijk."