Horner adviseert Wolff: "Je moet je mensen motiveren"

Het team van Mercedes kon dit jaar niet de strijd aangaan met Red Bull Racing. Het was een grote teleurstelling voor de Duitse renstal en dat werd op meerdere momenten pijnlijk duidelijk. Red Bull-teambaas Christian Horner adviseert zijn Mercedes-collega Toto Wolff om de werknemers te motiveren.

Mercedes domineerde jarenlang in de Formule 1. De Duitse renstal vocht in 2021 om de prijzen met Red Bull. Het werd één van de meest legendarische duels uit de geschiedenis van de sport. In 2022 bleef Red Bull echter winnen terwijl Mercedes door het ijs zakte. In de afgelopen twee jaar werd er slechts één keer gewonnen door Mercedes, ruim een jaar geleden bereikte George Russell dat resultaat in Brazilië.

Uitdaging

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet de situatie bij zijn grote concurrent. Hij denkt te weten wat zijn concullega Wolff moet doen en dat deelt hij in de podcast van Sky Sports: "Het is een enorme uitdaging. Hij kwam de sport in bij een winnend team en hij heeft een grote periode van succes gekend. Successen voor zeven of acht jaar lang. Opeens is het dan wel een flinke verandering als je geen Grands Prix meer kan winnen. Volgens mij heeft Mercedes in de afgelopen twee seizoenen één race gewonnen."

Motiveren

Horner voelt wel mee met de mensen bij Mercedes. Hij ziet wat de impact is van de tegenvallende resultaten van de Duitse renstal: "Dat doet mensen pijn. Binnen de organisatie worden er vragen gesteld. De hoofden gaan hangen. Als leider moet je de mensen dan gaan motiveren en van de grond gaan rapen. Dat levert een totaal andere uitdaging op. Je gaat van bovenaan het veld staan, naar vechten om terug te komen. Het gaat erom dat men weer in zichzelf gaat geloven. Je kunt niet voorkomen dat er met vingertjes wordt gewezen als je niet meer wint."