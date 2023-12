Kritische Verstappen begrijpt commerciële keuzes van F1-bazen

Max Verstappen was dit jaar regelmatig zeer kritisch op de top van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kraakte onder meer het sprintformat en de race in Las Vegas af. Verstappen stelt nu dat hij de commerciële beslissingen wel begrijpt, maar dat hij altijd eerlijk zal zeggen wat hij ergens van vindt.

Verstappen was al geen fan van de sprintraces, maar toen voor dit jaar het format werd aangepast werd hij zeer fel. Hij kraakte het nieuwe format af en hij was zeer kritisch. Aan het einde van het jaar was hij nogmaals extreem fel toen hij zijn mening mocht geven over de race in Las Vegas. Hij was daar vrijwel het hele weekend kritisch en volgens sommigen ging hij hier veel te ver mee.

Verstappen nuanceert na afloop van het seizoen zijn woorden van eerder dit jaar. De Nederlander laat tegenover de internationale media weten dat hij de keuzes van de Formule 1 wel begrijpt: "Het liefst zou ik op alle geweldige circuits van de wereld rijden. Dat is helaas niet mogelijk in de Formule 1 en ik begrijp die kant van het verhaal. Als je mij een vraag stelt dan is het denk ik belangrijk dat ik eerlijk antwoord geef. Dat heb ik gedaan, maar ik vind dat je het van beide kanten moet bekijken. Je hebt de sportieve en de commerciële kant. Momenteel ben ik nog blij, laat ik het zo zeggen."