Norris ontvangt prestigieuze Lorenzo Bandini Trofee

Lando Norris kende dit jaar een sterk seizoen in de Formuel 1. De Britse McLaren-coureur mocht meerdere keren het podium betreden en hij nam veel prijzen mee naar huis. Afgelopen weekend mocht hij in Italië een prestigieuze prijs in ontvangst nemen, hij heeft namelijk de Lorenzo Bandini Trofee gewonnen.

Deze prijs is vernoemd naar de Italiaanse coureur Lorenzo Bandini die in 1967 overleed bij een crash in de Grand Prix van Monaco. De trofee wordt elk jaar uitgereikt aan een individu of een team die iets goeds heeft bereikt in de Formule 1. Ditmaal mocht Norris de prijs in ontvangst nemen. Hij reisde af naar Italië waar hij aanwezig was bij de ceremonie. In de voorgaande jaren werd de prijs gewonnen door onder meer Kevin Magnussen en Charles Leclerc.