Mercedes ontkent verhalen over achtergelaten FIA-prijs van Hamilton

Lewis Hamilton moest afgelopen vrijdag zijn award voor de derde plaats in de Formule 1 ophalen bij het FIA-gala. Hamilton wekte niet de indruk dat hij er veel zin in had en na afloop leek het er zelfs op dat hij zijn prijs had achtergelaten in Bakoe. Volgens Mercedes ligt het allemaal iets genuanceerder.

Hamilton reageerde voorafgaand het gala op het FIA-onderzoek naar zijn teambaas Toto Wolff en diens vrouw Susie. De Britse Mercedes-coureur stond vierkant achter Wolff en hij haalde flink uit naar de autosportfederatie. Hij leek dan ook weinig zin te hebben in het gala en afgelopen weekend werd er bericht dat Hamilton zijn prijs had achtergelaten. Een fan op sociale media claimde dat Hamilton de award aan hem had gegeven.

Foto's van de award in de woonkamer van de desbetreffende fan gingen al snel viraal. Er bestond echter twijfel over het verhaal en het team van Mercedes legde het uit via een statement: "Direct nadat Lewis het podium had verlaten, en dit gebeurt wel vaker bij awardshows, accepteerde hij het aanbod van officials om de trofee naar het team te laten sturen. Hij liet deze dan ook achter bij hen. We kunnen bevestigen dat hij de trofee niet als cadeautje aan iemand heeft meegeven, zoals eerder wel werd gezegd."